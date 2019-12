Benjamin Clementine, 21. Mai, Theater Akzent Wien

Einige werden sich noch an seinen Auftritt beim verblichenen „Out Of The Woods“-Festival in Wiesen 2017 erinnern, als Benjamin Clementine so gar nicht glücklich war über das gemütlich im Gras sitzende Publikum. Bei seiner Wien-Premiere im mondänen Theater Akzent gab sich der Hüne mit der einzigartigen Stimmgewalt streichelweich und wesentlich humoriger. Damit weichte er auch die melancholische Schwere auf, die seine düsteren, von der harten persönlichen Vergangenheit gezeichneten Geschichten projizieren. Das Konzert beschloss er übrigens mit John Cages „4‘33“ - also viereinhalb Minuten Stille. Clementine ist eben in all seinen Facetten ein Gesamtkunstwerk.