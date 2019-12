Die Kehrseite der Medaille: Tirol ist bei den Skidiebstahlsanzeigen im Bundesländervergleich unangefochtener Spitzenreiter. Österreichweit gab es in den vergangenen Jahren im Schnitt pro Jahr rund 4000 Fälle – heißt also: Mehr als die Hälfte der Coups ereignen sich bei uns in Tirol. Auf Platz zwei liegt Salzburg mit knapp über 1000 Anzeigen.