„Wir sind happy und mega stolz auf uns“, beschrieb Eishockey-Crack Maxi Rebernig Montag mittags die Stimmungslage der U20-WM-Helden, die in Minsk mit dem sensationellen Turnier-Gold den Aufstieg in die Top-Division fixiert hatten. „Das Ziel war Klassenerhalt, aber schon nach der Startniederlage gegen Weißrussland hatten wir das Gefühl, da geht mehr“, erzählt der 19-jährige Stürmer. Mit Paul Huber und Tim Harnisch jubelten zwei weitere Juniors sowie die Zeller VSV-Eisbären Benjamin Lanzinger, Benedikt Wohlfahrt und Luca Egger (neben „Ex“ Alex Schmidt) mit. Die - sehr pikant - bereits Donnerstag im Alps Hockey League-Derby in der Eisarena Gegner sind.