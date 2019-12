Im Gespräch mit Corinna Milborn auf Puls24 gab sich Hofer überraschend entspannt: „Wenn man die Pressekonferenz der drei Herren ansieht, so kommt man recht schnell zu dem Schluss, dass man sich hier keine Sorgen machen muss.“ Auch ein möglicher Eintritt Heinz-Christian Straches in die DAÖ beunruhige ihn nicht. „Diese Partei besteht aus mehr als nur einer Person“, so Hofer.