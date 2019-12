Die Talabfahrt Madlries am Kasberg ist noch grün. „Aber im oberen Bereich sind viele Lifte offen“, sagt Thomas Holzinger von den Almtal-Bergbahnen. Die Pisten sind - wie überall in Oberösterreichs Skigebieten - kompakt mit Kunstschnee aufgebaut. „Richtig gut zum Fahren“, urteilen etwa Skifahrer am Feuerkogel. Der Föhn mit Temperaturen mit mehr als 10 Grad plus lässt Beschneiungsanlagen stillstehen. „Sobald es minus 4 Grad bekommt, beschneien wir jede Minute“, so Holzinger. Auch dieses Szenario gilt für alle Skigebiete.