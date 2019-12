An eine rasche Behebung der Schäden ist nicht mehr zu denken - voraussichtlich bis Ende der Woche müssen sich die Nutzer der Wiener U-Bahn-Linie U1 gedulden, bis die Strecke wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein wird. Im Zuge von Funkenflug während Schleifarbeiten in der Station Karlsplatz kam es - wie berichtet - in den frühen Montagmorgenstunden zum Brand. Wichtige und für den Betrieb notwendige Kabel wurden dabei schwer beschädigt.