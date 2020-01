Die Planung einer Hochzeit kann - wie so manche Paare bereits feststellen mussten - schnell zur Zerreißprobe werden. Um diese stressige Phase vor dem großen Tag so einfach wie möglich zu gestalten, gibt es nun endlich eine eigens dafür kreierte Hochzeitplattform, die alle Infos auf einen Blick bietet. Aber aufgepasst: Ein glückliches Gewinnerpaar darf seinen großen Tag schon bald OHNE jeglichen Planungsstress erleben, denn die „Krone“, „kronehit“ und „Hochzeit.click“ veranstalten eine traumhafte Hochzeit für ein glückliches Paar in der „Schlossvilla Miralago“ direkt am Kärntner Wörthersee. Einfach Bewerbung einsenden und mit etwas Glück am 16. Mai 2020 Ihren Schatz heiraten!