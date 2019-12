Der 27-jährige Teamspieler sammelte viel Erfahrung in den skandinavischen Topligen, stürmte zuletzt zwei Jahre erfolgreich für Fehervar (109 Spiele, 45 Tore und 73 Assists) in der Erste Bank Liga. „Ich wollte wieder bei einem Sieger-Team spielen“, sagt Hari, der Donnerstag ins Training einsteigt. Für die Legionäre Connor Brickley und Bud Holloway ein Grund mehr, Tore zu liefern. Der Neuzugang ist überzeugt: „Dass ich die Liga bereits kenne, ist sicher ein Vorteil. Ich habe aber gesehen, dass die Teams heuer noch ausgeglichener sind, es wird also noch schwerer, sich durchzusetzen.“