Mindestens sieben Personen sind bei einem Schiffbruch vor Marokko ums Leben gekommen. „20 Migranten werden vermisst, weitere 63 konnten in Sicherheit gebracht werden“, schrieb die Hilfsorganisation Alarm Phone am Montag auf Twitter. Bei Alarm Phone handelt es sich um keine Rettungsorganisation, sondern eigentlich um eine Art Callcenter, welches die zuständigen Küstenwachen im Falle einer Notsituation auf hoher See alarmiert.