Die letzte Bundesliga-Analyse mit Michael Konsel im Jahr 2019: Diesmal spricht der „Panther“ mit Moderator Michael Fally über das spektakuläre 3:3 des LASK gegen Sturm Graz, Salzburgs Auftritt in Hartberg, die wahrscheinlichsten Abgänge beim Meister, Rapids souveränen Jahresabschluss, Austrias aus der Hand gegebenes Spiel, die Rote Laterne in Tirol und Altachs dritten Sieg in Serie (alles im Video oben).