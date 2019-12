Was nur tun mit mehreren Metern an übrig gebliebenen Lichterketten in der Weihnachtszeit, wenn das Haus bereits festlich geschmückt ist und in bunten Farben schillert? Sie ungenutzt in der Kiste verstauben zu lassen? Für die US-Amerikanerin Shelby Gash aus dem Bundesstaat Kansas kam das jedenfalls nicht infrage. Und so ergänzte sie das Dach ihres Domizils um einen weiteren hell leuchtenden Blickfang und formte kurzerhand einen etwa 20 Meter großen Penis, der die Gemüter erregen sollte - positiv wie auch negativ.