Microsoft bringt am 28. April einen Taktik-Ableger seiner beliebten Xbox-Shooter-Reihe „Gears of War“ auf den PC und die Xbox One. In „Gears Tactics“ erlebt man einige Jahre vor dem ersten „Gears of War“, wie außerirdische Monster die Städte der Menschen verwüsten, und leistet mit einem Team von Spezialisten Widerstand. Im Video stellen die Entwickler von The Coalition und Splash Damage das Game näher vor und zeigen erste Gameplay-Eindrücke.