Die Rodel-WM soll trotz der Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen Russland in Sotschi ausgetragen werden. „Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass die Weltmeisterschaft in Sotschi im Februar wie geplant stattfinden wird“, sagte Christoph Schweiger, der Exekutivdirektor des Weltrodelverbandes (FIL), am Wochenende dem Deutschlandfunk.