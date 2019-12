Schnittverletzungen an Hals und Bauch

Der Täter steckte die Beute ein, dann fügte der etwa 40 Jahre alte und 1,80 Meter große Mann, bei dem es sich der Aussage zufolge vermutlich um einen Österreicher handelt, dem Opfer noch Schnittverletzungen am Hals und am Bauch zu. Das Opfer ließ sein Auto am Tatort stehen, stieg auf dem Bahnhof Weidlingau in einen Zug und schleppte sich in ein Spital. Dort wurden die Wunden genäht