FPÖ-Mitarbeiter dürften nicht folgen

Gesucht wird extern, laut Rumpold dürfte kein Personal aus dem FPÖ-Klub den abtrünnigen Abgeordneten folgen. Da diese bereits ab Mittwoch im Einsatz sein werden, muss der Aufbau der Infrastruktur relativ rasch erfolgen, wie in der DAÖ betont wird. Baron hatte dazu schon am Sonntagabend in der „ZiB 2“ erklärt, man sei dabei, „Strukturen zu schaffen und Räume einzurichten“.