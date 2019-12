Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos will im kommenden Jahr einen Rekord für die kürzeste Dauer unbemannter Flüge zur Internationalen Raumstation ISS aufstellen. Mit neuer Technik soll demnach getestet werden, ob die ISS in 400 Kilometern Höhe auch in einer Flugzeit von nur zwei Stunden erreicht werden kann.