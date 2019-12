Ein Wiedersehen nach langer Abwesenheit gibt es auch mit den erst 2018 reformierten Distillers. Frontfrau Brody Dalle hat sich privat zwar unlängst von Queens Of The Stone Age-Chef Josh Homme getrennt, treibt dafür aber die Rückkehr der kultigen Grunge/Punkband mit großer Vehemenz voran. Mit dem ersten Studioalbum seit 2003 ist zudem auch zu rechnen. Für fette Beats sorgten dafür die beiden deutschen Hip-Hopper KC Rebell & Summer Cem, die durchaus als Kontrastprogramm zum harten Treiben gesehen werden können. Auch wieder mal Lust auf harte Klänge hat Henning Wehland. Er gastiert mit seinen kultigen H-Blockx am Nova Rock, gemeinhin ist er mittlerweile ja öfter als ein Sohn Mannheims auf den Bühnen dieser Welt zu sehen.