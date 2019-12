Schreckliche Kellnerin, leidenschaftliche Kuchenbäckerin

In der Sendung macht Herzogin Kate mit Mary Berry alkoholfreie Cocktails für ein Charity-Projekt und erzählt: „Das erinnert mich an meine Tage an der Uni, als ich gekellnert habe.“ Berry will von der Herzogin wissen, ob sie gut darin war. Diese antwortet lachend: „Nein, ich war schrecklich!“