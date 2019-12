Bei der Handball-WM der Damen in Japan kochten am Sonntag die Emotionen hoch. Nachdem die Niederlande in einem dramatischen Finale Spanien besiegen konnte (30:29) wurde vor allem eine Entscheidung des Schiedsrichterduos in Frage gestellt: Die ganz am Schluss. Mit der Aussprache dieses Siebenmeters zugunsten der Niederländerinnen entschieden die Schiedsrichter die Partie praktisch im Alleingang. Und möglicherweise lagen sie auch noch falsch.