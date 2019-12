Ein Fall für den Ibiza-Ausschuss

Die NEOS kündigten am Montag an, Hoscher in den „Ibiza-U-Ausschuss“ zu laden, in dem unter anderem Postenbesetzungen in staatsnahen Betrieben untersucht werden sollen. Die SPÖ wollte die Causa nicht kommentieren. Vor rund einer Woche hatte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil von seiner Partei gefordert, sich von Wirtschaftsvertretern zu trennen, „die glauben, die Sozialdemokratie zu vertreten, und nicht mehr wissen, wie es den Menschen geht“. Gemeint waren Hoscher und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer.