Die „Krone“, „kronehit“ und „Hochzeit.click“ schenken Ihren Lesern eine traumhafte Hochzeit am Kärntner Wörthersee inklusive Übernachtungen im Hotel „Schlossvilla Miralago“ für das Brautpaar und seine Gäste. Es ist für alles gesorgt - sei es die Location, der Fotograf, die Blumen, die musikalische Untermalung, die Trauringe oder die traumhafte Hochzeitsdekoration in elegantem und zeitlosem Stil von „Melanie Sharma - finest wedding studio“ im Wert von 1000 Euro - für einen unvergesslichen Tag. Wer sich und seinen Schatz also noch ins Rennen um den Megagewinn bringen will, hat bis 19. Jänner Zeit, eine Bewerbung einzureichen.