Bei einem 24-jährigen Marokkaner und einem 39-jährigen Libyer haben Polizisten - wie erst jetzt bekannt wurde - am 3. Dezember in St. Georgen eine silberne Taschenuhr und eine Goldkette sichergestellt. Die Gegenstände könnten von einem Diebstahl stammen. Und da sich beide Männer zuvor längere Zeit in Tirol aufgehalten haben, ist ein Tirolbezug nicht auszuschließen.