Bei Protesten gegen die umstrittene indische Staatsbürgerschaftsreform ist es in Neu-Delhi am Sonntag zu schweren Zusammenstößen zwischen muslimischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei wurden mehr als 100 Menschen verletzt. Landesweit laufen Demonstranten seit Tagen Sturm gegen das Gesetz, das Nicht-Muslime wie Hindus und Christen in Nachbarländern vor Verfolgung schützen soll, indem es ihnen einen leichteren Zugang zur indischen Staatsbürgerschaft ermöglicht.