Das beschreibt eine Frau, die - für ihren Job will sie anonym bleiben - Sloane Ryan (37) genannt werden will und beim IT-Sicherheitsunternehmen Bark arbeitet, in einem ausführlichen Bericht auf Medium.com. Bei Bark entwickelt man eine Künstliche Intelligenz, die automatisch die Eltern alarmieren soll, wenn ihre Kinder von Sex-Tätern kontaktiert werden.