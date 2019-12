Streiks könnten bis Weihnachten andauern

Premierminister Edouard Philippe hatte in der vergangenen Woche Zugeständnisse bei der Pensionsreform gemacht, die den Gewerkschaften aber nicht ausreichen. Einige der Gewerkschaften signalisierten bereits, dass sie auch an Weihnachten den Streik nicht aussetzen wollen. Die Regierung drängt derzeit darauf, dass in 42 Einzelsparten zersplitterte Pensionssystem in ein einheitliches System zu überführen.