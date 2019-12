Zwei Runden vor Ende der regulären Saison stehen in der National Football League (NFL) acht von zwölf Play-off-Teilnehmer fest. Am Sonntag sicherten sich die New England Patriots, Buffalo Bills, Seattle Seahawks, Green Bay Packers und San Francisco 49ers ihre Tickets. Davor hatten sich bereits die Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs und New Orleans Saints für das Play-off qualifiziert.