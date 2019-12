„Baywatch“-Donna

D’Errico spielte von 1996 bis 1998 in der Fernsehserie „Baywatch“ die Rolle der Rettungsschwimmerin Donna Marco auf. Diese Rolle spielte sie auch in „Baywatch Nights“. Zu ihren Filmen gehören „Candyman 3 - Der Tag der Toten“ sowie ein Auftritt in „Austin Powers in Goldständer“.