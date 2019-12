Es war der Abend des 12. Dezember, als eine Frau beim Gassigehen in Ranshofen im Bezirk Braunau verzweifelte Schreie hörte und bei den Müllcontainern in der Scheuhubstraße drei junge Kätzchen fand, die offensichtlich dort ausgesetzt worden waren. Der Verein Pfotenhilfe nahm sich des Gespanns an - und erstattete Anzeige gegen Unbekannt.