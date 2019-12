Die Black Wings Linz müssen in der Erste Bank Eishockey Liga den Rest der Saison auf Marek Kalus verzichten. Wie sich nun herausgestellt hat, hat der Tscheche am 6. Dezember einen Kreuzbandriss erlitten, nahm danach aber dennoch schmerzfrei am Training teil. Der Stürmer war im Sommer zu Linz gewechselt, brachte es in bisher 20 Saisoneinsätzen auf neun Tore und acht Assists.