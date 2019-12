Im Visier der Rayo-Fans war der ukrainische Nationalspieler Roman Zozulya. Dieser war vor knapp drei Jahren von seinem damaligen Klub Betis an Rayo ausgeliehen worden. Die Fans des Madrider Klubs hatten damals so heftig gegen diesen Transfer protestiert, dass er vom Klub rückgängig gemacht wurde. Grund für die Reaktion der Anhänger: Sie warfen dem Ukrainer Verbindungen zu rechtsgerichteten, paramilitärischen Gruppen in seiner ukrainischen Heimat vor, was er trotz verdächtiger Fotos bis heute vehement bestreitet.