Wie einst seine Mutter Diana will Prinz William dafür sorgen, dass seine eigenen Kinder etwas vom Leben außerhalb der Palastmauern mitbekommen. Er spreche mit ihnen über Probleme wie Armut, wenn er sie morgens zur Schule fahre und draußen Obdachlose sehe, sagte William in einem Beitrag der BBC, der am Montagabend ausgestrahlt werden sollte.