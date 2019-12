Sämtliche Bauprozesse werden dank BIM digital erfasst, kombiniert und vernetzt. Die Koordination der einzelnen Gewerke ist effizienter und die Kommunikation stark verbessert. Alle Beteiligten greifen immer auf die aktuellsten Daten zu - das verkürzt die Planung, verbessert die Qualität und reduziert Fehlerquellen. Ganz nach dem Motto „build digitally first“ wird das Bauwerk vor der Realisierung als Modell im Rechner gebaut. „Mithilfe eines digitalen Zwillings erkennt man problematische Situationen vor dem eigentlichen Baustart und kann sie vorab lösen“, so Bmstr. Dipl.-Ing. Adriane Gasteiger, die in der Praxis seit Jahren auf die digitale Planungsmethode setzt. Der lückenlose Informationsaustausch punktet mit zahlreichen Vorteilen: Änderungen können in kürzester Zeit über alle Gewerke umgesetzt werden und die verbesserte Kommunikation eliminiert Missverständnisse.