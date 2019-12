Felix „PewDiePie“ Kjellberg (30) aus Schweden ist mit Gaming-Videos, in denen er Titel wie „Minecraft“ spielt und sein Tun launig kommentiert, zu einem der größten Stars auf YouTube geworden und soll im Laufe der Jahre ein Vermögen von 18 bis 27 Millionen Euro angehäuft haben. Jetzt verkündete der in Großbritannien lebende Schwede überraschend, dass er sich für eine Weile aus dem YouTube-Rampenlicht zurückziehen will.