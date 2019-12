Nach den Cyberangriffen auf den deutschen Bundestag und das Datennetzwerk des Bundes wird zwischen dem deutschen Kanzleramt und dem Forschungsministerium ein völlig neuer Standard an Datensicherheit erprobt. In dem Pilotprojekt der Fraunhofer-Gesellschaft komme die sogenannte Quantenkommunikation zum Einsatz, sagte Fraunhofer- Präsident Reimund Neugebauer in Brüssel.