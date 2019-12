Karl Baron, Parteiobmann der neu gegründeten Allianz für Österreich (DAÖ), hat am Sonntagabend in der „ZiB 2“ einmal mehr dem gefallenen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Stange gehalten. Er glaube die Vorwürfe rund um die Spesenaffäre nicht, so Baron: „Ich kenne ihn schon lange, er ist ein ehrenwerter Mensch.“ Einmal mehr betonte Baron, Strache als Spitzenkandidat für seine Liste bei der Wien-Wahl 2020 zu wollen: „Wir sind ein Projekt, um Strache in die Politik zurückzubringen.“