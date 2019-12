... die legendäre Einser-Garnitur der Austria in der Wiener Stadthalle, Prohaska, Daxbacher, Obermayer, Sara, Baumeister:

„Wir haben das Spiel in der Halle total ernst genommen - in erster Linie aufgrund von Prohaska. Er hat das Hallenspiel geliebt und hat das sehr ehrgeizig gesehen. Vor dem Turnier im Training haben wir quasi eine Ausscheidung gespielt. So hat sich herauskristallisiert, wer am besten zusammenpasst. Heute wirkt es vielleicht verwunderlich, dass Spieler wie Daxbacher oder Obayermayer, die nicht die klassischen Techniker sind, sich in der Einser-Mannschaft ergänzt und sehr gut zusammengespielt haben. Und Prohaska war hinsichtlich der Zusammenstellung federführend. Solange Prohaska gespielt hat, war Felix Gasselich, auch ein begnadeter Techniker, nie in der Einser-Mannschaft. Das hat ihn sicherlich gewurmt. Als Einzelspieler war Gasselich neben Prohaska ja unbestritten der Hallenkönig. So haben wir neunmal hintereinander den Titel in der Stadthalle gewonnen, und Gasselich war nicht in der Einser-Mannschaft. Hinzu kommt das die durchaus ungerechte Verteilung der Spielzeiten. Sobald unsere Garnitur auf der Ersatzbank war, hat Prohaska schon Richtung Trainer gesagt: „Wir müssen wieder rein, das funktioniert mit der Zweier-Garnitur nicht.‘“