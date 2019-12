In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Ein Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid hat es prinzipiell immer in sich. Doch das 328. Duell der beiden Clubs am 16. Dezember .2018 werden die meisten Fußballfans wohl nicht so schnell vergessen. Den Veilchen in der neuen Generali Arena mit einem 6:1 einer der höchsten Bundesliga-Siege über ihren Erzrivalen in der Geschichte! Das Spiel wird für Rapid zum totalen Debakel. Auch Abseits des Stadions, denn für rieseige Aufregung sorgt die Einkesselung von Rapid-Fans durch die Polizei.