Am 15. Dezember 2019 führte die Landesverkehrsabteilung Geschwindigkeitskontrollen in Siedlungsgebieten im Bezirk Perg durch. Dabei wurden um 18.50 Uhr im Ortsgebiet von Mauthausen zwei Lenker unmittelbar nacheinander mit außergewöhnlich hohen Geschwindigkeiten gemessen. Bei einem zeigte die Messung 121 km/h an, beim anderen sogar 131 km/h.