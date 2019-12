Ein Streit zwischen dem ehemaligen Liebespaar eskalierte am Sonntag. Zuvor hatte der Mann seine Ex in den vergangenen Wochen mehr als 50 Mal angerufen - und das pro Tag. Nachdem er in der Wohnung der Frau in der Landeshauptstadt zugeschlagen hatte - auf die linke Körperseite und in den rechten Rippenbogen -, stieß er sie zu Boden. „Falls sie die Polizei holen würde, wollte er sie umbringen“, schilderte ein Beamter die Szenen. Die 19-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von ihrer Mutter ins Klinikum gebracht.