Der niederländische Internationale Memphis Depay fällt mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie mindestens sechs Monate aus. Der 25-jährige Mittelfeldspieler dürfte damit aller Voraussicht nach auch die Europameisterschaft im kommenden Sommer verpassen, bei der es in der Gruppe C am 18. Juni (21.00 Uhr) in Amsterdam auch zum Duell mit Österreich kommt.