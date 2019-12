Die Bayern, die in der Gruppenphase mit sechs Siegen in sechs Spielen glänzten, dürften Chelsea in unschöner Erinnerung haben. 2012 hatte der Londoner Club den deutschen Rekordmeister im Finale in München im Elfmeterschießen besiegt. Chelsea-Kapitän war damals Frank Lampard, der heute auf der Trainerbank bei den „Blues“ sitzt. „Das ist eine gefährliche Mannschaft“, warnte Bayern-Tormann Manuel Neuer, gab sich aber optimistisch: „Ich denke, dass wir mit gesundem Selbstvertrauen in die Spiele gehen können. Wir haben eine klasse Gruppenphase gespielt, haben auch dominant die Gruppe angeführt und Erfahrungen mit einer englischen Mannschaft gemacht, mit Tottenham.“