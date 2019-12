Rund 6200 Fans waren zur Weihnachtsfeier ins Allianz-Stadion gekommen, wo auch Neo-Präsident Martin Bruckner versprach: „Wir hatten alle ein schwieriges Jahr, aber im Frühjahr werden wir angreifen.“ Von Tabellenplatz drei aus. Jetzt haben die Tenöre, pardon Fußballer, Urlaub. Was nicht für Barisic gilt: „Fad wird mir nicht“, lächelt der Sportchef. Der Rapid in der Entwicklung „weiter als erwartet“ sieht. „Auch wenn das keiner hören will. Aber es war ein großer Umbruch mit vielen Rückschlägen.“