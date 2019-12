Pinturault wirkte etwa in Levi und in Beaver Creek verunsichert - gestern war dies bei seinem großen Konkurrenten Henrik Kristoffersen der Fall. Der nach einem Kapital-Fehler mit Glück in Lauf zwei kam, dort mit Bestzeit noch auf Rang vier fuhr. Und nun hinter Pinturault und vor Matthias Mayer Zweiter im Gesamt-Weltcup ist.