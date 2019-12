Hirschbühl wollte mehr

Zwar nicht der Sieg, aber zumindest der erste Saisonpodestplatz wäre für Michael Matt drin gewesen. Am Ende fehlten dem Vize-Weltmeister 26 Hundertstel auf Rang drei. Dementsprechend enttäuscht reagierte der 26-Jährige. „Die Platzierung ist zwar okay, aber skifahrerisch ist das bei Weitem nicht das, was ich kann.“