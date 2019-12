Mit einem Leihauto einer Osttiroler Werkstatt stürzte ein bis dato noch unbekannter Lenker am Sonntagabend im Gemeindegebiet von Dölsach in einen Bach. Laut Augenzeugen soll eine Person aus dem Fahrzeug gestiegen und in weiterer Folge - ohne den Unfall zu melden - mit einem anderen Pkw geflüchtet sein. Die Polizei Lienz ermittelt.