Kolariks 1:0 nach nur fünf Powerplay-Sekunden hielt auch nicht lange. Nach 36 Sekunden glich bereits Timmins aus. Yogan legte sogar nach zwei Bulls-Strafen in Folge das 2:1 nach – bei beiden Treffern wurde Goalie Herzog (achter Einsatz) am kurzen Eck erwischt. Die Ungarn nagelten noch an die Stange, Huber – erneut in einem Powerplay – glich die Partie sehenswert aus.