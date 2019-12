Flugscham und den Vorwurf massiver Umweltbelastungen wollen sich Österreichs Flughäfen nicht gefallen lassen. Um ihr Image aufzupolieren, setzen sie sich daher selbst ein ehrgeiziges Ziel: Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Das will der Salzburg Airport unter anderem mit der Umstellung der Bodenflotte auf Elektrofahrzeuge erreichen. Erst am vergangenen Freitag wurde der Fuhrpark mit einem elektrisch betriebenen High-Loader erweitert – über einen Zeitraum von 15 Jahren sollen so etwa 70 Tonnen CO2 eingespart werden. Auch mit Solaranlagen auf dem Dach, besserem Energiemanagement und der heuer erfolgten Umrüstung der Start- und Landebahnen auf LED-Technologie will der Salzburger Flughafen grüner werden.