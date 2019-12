Die Anrainer in der Alexander-Girardi-Straße in Parsch sind besorgt. Trotz 30er-Zone wird ihre Straße zunehmend zur Rennstrecke. Dabei führt durch die Siedlung der Schulweg dutzender Kinder. Per Antrag will die SPÖ den Rasern dort Einhalt gebieten. Auch die Neos fordern mehr Verkehrssicherheit in der Stadt Salzburg: Zebrastreifen sollen Fußgänger vor rücksichtslosen Rasern besser schützen.