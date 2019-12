Früher habe der Bauer das Überwasser vom Hang auf die Felder geleitet, dabei wäre nie etwas passiert, was auch ein Anrainer bezeugt. Dann wurde der Hochwasserschutz gebaut – und genau dem geben einige nun die Schuld am hohen Schaden. „Nicht nur ich, auch die Nachbarn unter mir haben Schlamm bis vor die Haustür bekommen“, so Rindler, der auf finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde hofft.