Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr mit seinem Pkw am 15. Dezember 2019 gegen 15.10 Uhr auf der Großendorfer Straße Richtung Eberstalzell. Aus bislang unbekannter Ursache kam er im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Wagen eines 43-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, der in der dortigen Zufahrt zum Einbiegen in die Großendorfer Straße stand.